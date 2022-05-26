شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: العراق واحدا من أهم الدول بالمنطقة في جانب النمو الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن العراق بات واحدا من أهم الدول في الشرق الأوسط في جانب النمو الاقتصادي.



جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق (2022-2031)، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي.



وأكد الكاظمي أن "المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد العراقي اليوم أسرع نموا، وأن العراق بات واحدا من أهم الدول في الشرق الأوسط في جانب النمو الاقتصادي".



وأضاف أن العراق نجح في تجاوز الكثير من التحديات وفق القدرات والإمكانيات المتاحة لديها، مشددا على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة، وبين الكتل السياسية وجميع أطراف المجتمع العراقي من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه البلاد.



ولفت إلى أن "الاستثمار يعني تشخيص التحديات، وتحويلها لاحقا إلى فرص نجاح، حتى لا نكون ضحايا الظروف والعوامل الصعبة، بل يجب أن نكون صناع أمل وحياة لأبنائنا وأحفادنا والأجيال المقبلة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة ومعقدة لديها مهام محددة، وقامت بتأديتها وهي تأسيس انتخابات نزيهة وعادلة، ومع هذا أمسكنا بزمام المبادرة من أجل خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل".



وأوضح أن "الحكومة العراقية - ورغم كافة المشاكل والظروف التي تواجه البلاد طوال العامين الماضيين - لم تغفل عن هذه الشريحة العمرية المهمة، لإيماننا التام أن العراق سيعود وينهض من جديد على يد أبنائه"، مشيرا إلى أن "الفريق المختص في مكتب رئيس الوزراء صاغ الخطط اللازمة التي من شأنها أن تهيئ الظروف الملائمة، وتدعم وتعزز التنمية الشاملة للطفولة منذ الولادة".