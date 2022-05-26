شكرا لقرائتكم خبر عن بري يدعو مجلس النواب اللبناني الجديد للانعقاد الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نبيه بري رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اللبناني إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد يوم الثلاثاء المقبل وذلك لانتخاب رئيس المجلس للسنوات الأربع المقبلة ونائبه وهيئة المكتب.

وحدد بري موعد الجلسة في الحادية عشر من صباح الثلاثاء الموافق 31 مايو الجاري في مقر مجلس النواب الرئيسي بساحة النجمة بوسط العاصمة بيروت.

ويترأس الرئيس بري الجلسة الافتتاحية للمجلس بصفته أكبر النواب سنا، كما أنه المرشح الوحيد لرئاسة المجلس الجديد.

وتنص القوانين على أن يقوم رئيس المجلس (في الجلسة الافتتاحية) على دعوة الهيئة العامة للانعقاد لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب خلال 15 يوما من بدء ولاية المجلس الجديد، والتي بدأت في 22 مايو الجاري.

وأسفرت الانتخابات النيابية التي أجريت في الخارج والداخل على 4 مراحل خلال الشهر الجاري عن خسارة تيار 8 آذار (المكون من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفائهم) للأغلبية النيابية التي كانت بحوزتهم في المجلس السابق، مع تقدم كبير لحزب القوات اللبنانية والنواب المستقلين والمنتمين للمجتمع المدني وقوى التغيير.