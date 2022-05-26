خطر يهدد هواتف آيفون.. عند إغلاقها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حذَّرت جامعة متخصصة في العلوم التقنية من خطر قد يهدد هواتف آيفون عند إغلاقها.



وأوضحت الجامعة، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري نقلاً عن موقع «Gizmochina» التقني، أن هواتف آيفون هي الأكثر عرضة للقرصنة عند إيقاف تشغيلها.

وعزت، في تقرير بحثي، السبب الرئيس لذلك إلى تقنيات الشبكات اللاسلكية المختلفة.

ولفتت إلى أنه عند إيقاف تشغيل هاتف آيفون، تظل معظم الشرائح اللاسلكية، مثل: اتصالات المجال القريب، والنطاق العريض للغاية، تعمل لمدة تصل إلى 24 ساعة.

وذكر التقرير أن هذه الشرائح اللاسلكية لا تعتبر أي نوع من أنواع الخلل البرمجي، موضحاً أنها تخدم أهدافاً معينة لمصلحة المستخدمين.

وتقدم شركة آبل خدمة Find My Network التي تساعد في العثور على موقع منتجاتها، سواء عند فقدها أو سرقتها، كما تتيح هذه الميزة أيضاً إمكانية الوصول إلى عناصر مثل بطاقات الائتمان والمفاتيح الرقمية وغيرها.

وعلى الرغم من ذلك تعد هذه الميزة سلاحاً ذا حدين، لأن هذه الشرائح اللاسلكية لها وصول مباشر إلى العناصر الآمنة بمعنى آخر، ومن المحتمل أن يستغلها «الهاكرز» لتثبيت برامج ضارة على هواتف «آيفون» حتى عندما لا يكون نظام iOS قيد التشغيل.

وبالإضافة إلى أن هذه الشرائح اللاسلكية نشطة في وضع الطاقة المنخفضة، يستطيع القراصنة استخدام Bluetooth LPM لتشغيل البرامج الضارة على هواتف آيفون الذكية، والحصول على موقع شخص ما وتعقبه، أو تشغيل ميزات جديدة على هواتفهم.

والجدير بالذكر أنه من الصعب تغيير ذلك عبر أي طريقة برمجية، بسبب أن هذه الميزة مثبتة بالنظام الأساسي للجهاز.