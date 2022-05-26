ماسك يرفع مساهمته المباشرة في تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رفع إيلون ماسك إلى 33,5 مليار دولار المبلغ الذي جمعه مباشرة مع شركائه لشراء تويتر مخفضا بذلك قيمة القروض التي سيستدينها من المصارف.



وبعد الإعلان، ارتفع سهم تويتر في المبادلات بعد اغلاق وول ستريت بنسبة تجاوزت 5 %.

وكان ماسك الذي يرأس شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية، تقدم بطلب للحصول على قروض بقيمة 25,5 مليار دولار إلا انه خفضها إلى 13 مليار دولار على ما جاء في وثيقة سجلت الأربعاء لدى الهيئة الضابطة للأسواق المالية (SEC) ما يخفض العبء المالي بشكل كبير.

ومطلع مايو، التزم مساهمون حاليون في تويتر إشراك اسهمهم في العملية والبقاء في رأسمال الشركة وإن بنسبة أقل بعد سحبها من التداول في البورصة. وتساهم قيمة اسهمهم تاليا في خفض المبلغ الذي ينبغي على ماسك تأمينه.

وأعلن ماسك مؤسس شركة "سبايس اكس" لصناعات الفضاء أيضا، الأربعاء أنه تلقى التزامات مباشرة أخرى سمحت له بخفض القروض لحصول عملية الشراء، بمعدل 6,25 مليار دولار إضافية.

لم يحدد ماسك إن كانت هذه المبالغ مصدرها امواله الخاصة كليا أو جزئيا أو أن مستثمرين آخرين انضموا إليه.

وكان حجم القروض الأساسية، أثار قلق محللين لأنها كانت تستند إلى أسهم تيسلا وتقيم ارتباطا مع شركة صناعة السيارات الأمر الذي لم تحبذه الأسواق.