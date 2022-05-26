شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسباب الإصابة بتليف الكبد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

تليف أو تندب الكبد هو حالة صحية تنتج عن تلف هذا العضو على المدى الطويل، حيث يمنع النسيج الندبي الكبد من العمل بشكل صحيح.



الكبد عضو مهم يقوم بمئات الوظائف الحيوية لاستمرار الحياة، وقد يستمر في العمل حتى عندما تكون مصابًا بتليف الكبد.

ومع ذلك يمكن أن يؤدي تليف الكبد في النهاية إلى فشل الكبد، وبالتالي الإصابة بمضاعفات خطيرة تهدد حياتك وتقود للوفاة.

في الوقت الحالي لا يوجد علاج لتليف الكبد، لكن يمكن التحكم في الأعراض وأي مضاعفات وإبطاء تفاقمها من خلال العادات الصحية.

قالت وزارة الصحة المصرية إن هناك العديد من العوامل التي تسبب في الإصابة بالتليف الكبدي، منها:

- الإصابة بالالتهاب الكبدي B وC

- الالتهابات المناعية

- الأمراض الوراثية

وتحت عنوان "ما هي أسباب الإصابة بالتليف الكبدي؟"، حذرت الوزارة المصرية من بعض التصرفات التي تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض، وهي:

- دهون الكبد

- التعرض للكيماويات

- استخدام الأسمدة

أعراض تليف الكبد

قد لا تظهر على المصاب أي أعراض خلال المراحل المبكرة من تليف الكبد، وفقا لموقع هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة.

لكن عندما يصبح الكبد أكثر تضررًا:

- تشعر بالتعب الشديد والضعف

- تشعر بالغثيان

- تفقد شهيتك

- فقدان الوزن وكتلة العضلات

- بقع حمراء على راحة يدك وأوعية دموية صغيرة تشبه العنكبوت على جلدك

وإذا تفاقم تليف الكبد، فإن بعض الأعراض والمضاعفات تشمل:

- اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

- تقيأ الدم

- حكة في الجلد

- بول داكن وبراز قطراني المظهر

- سهولة حدوث نزيف أو كدمات

- تورم الساقين (الوذمة) أو البطن (الاستسقاء) من تراكم السوائل

- فقدان الدافع الجنسي (الرغبة الجنسية)

كيفية الوقاية من تليف الكبد

نصح موقع nhs بضرورة اتباع التالي للوقاية من تليف الكبد:

- الابتعاد عن تناول الكحول.

- احم نفسك من التهاب الكبد B وC من خلال التطعيم.

- احصل على وزن صحي من خلال اتباع عادات غذائية صحية.

- ممارسة الرياضة بانتظام.