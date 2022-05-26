شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعراض تكشف الإصابة بالإيدز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

الإيدز من الأمراض الخطيرة المهددة للحياة، ويستوجب ذلك التعرف على أعراضه وأسبابه للحفاظ على الصحة والحيلولة دون العدوى.



والإيدز حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس يطلق عليه نقص المناعة البشرية (HIV) الذي يصيب خلايا CD4 ويؤدي إلى تدميرها، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي.

ويتطور المرض لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) إلى الإيدز عندما يقل عدد خلايا CD4في الدم عن 200 خلية.

وينتقل فيروس (HIV) عن طريق الدم وسوائل الجسم (السائل المنوي للرجل، والإفرازات المهبلية للمرأة)، سواء من خلال الاتصال الجنسي أو نقل الدم أو المشاركة في استخدام الحقن الملوثة بالفيروس.

تحدثت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة المصرية، عن أبرز أعراض الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب.

وقالت في مقطع مصور نشرته وزارة الصحة المصرية عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه لا يوجد أعراض تؤكد أو تجزم بالإصابة بمرض الإيدز، موضحة أن الطريقة الوحيدة لاكتشاف الفيروس عن طريق التحليل المعملي فقط.

وأضافت: "لكن هناك بعض الأعراض قد تظهر على المصاب تضعه ضمن فئة (المشتبه فيه)، وتندرج ضمن 4 مراحل إكلينيكية قد يمر بها مريض الإيدز وقد لا يمر بها، اعتمادا على حصوله على العلاج المناسب من عدمه".

واستعرضت الطبيبة المختصة مراحل الإصابة بالإيدز وأعراضها كالتالي:

1- المرحلة الأولى

دخول الفيروس للجسم، ولا يستطيع أحد اكتشاف هذه المرحلة لأنها تكون من غير أعراض أو بعلامات خفيفة تشبه الإنفلونزا أو دور البرد.

2- المرحلة الثانية

يكون الشخص إلى حد ما متعايشا مع الفيروس، وتظهر عليه بعض الأعراض أشهرها:

- الحزام الناري

- العدوى المتكررة للجهاز التنفسي

3- المرحلة الثالثة

تسمى بمرحلة الإيدز وتشهد انخفاضا كبيرا في المناعة، ويصبح الشخص عرضة لما يعرف باسم "العدوى الانتهازية"، ومن أشهر أعراضها الإصابة بـ:

- إسهال مزمن

- ارتفاع الحرارة

- الدرن أو السل

4- المرحلة الرابعة

في آخر مرحلة يصاب المريض بمجموعة كبيرة من الأمراض، أشهرها:

- أنواع مختلفة من السرطان خاصة الجلد وعنق الرحم

- درن خارج الرئة