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ابتكار أول نظام اختبار لتشخيص جدري القردة في العالم.. ما قصته؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

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أعلنت شركة Roche السويسرية للأدوية، أن خبراءها بالتعاون مع خبراء فرعها TIB Molbiol ، ابتكروا ثلاثة أنواع من الاختبارات للكشف عن فيروس جدري القردة.

 

وقد أطلق على المجموعات النموذجية المعيارية اسم LightMix،. وهذه النماذج تسمح بتقييم انتشار الفيروس ويمكن أن تساعد على متابعة "التأثير المحتمل للعلاج والتطعيم وإجراءت الصحة العامة".

 

وتشير الشركة، إل أن أحد أنظمة الاختبار يكتشف فيروس الجدري، والثاني فيروس جدري القردة، والثالث جميع أنواع فيروسات الجدري.

 

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، سجلت في العالم 131 إصابة مؤكدة بجدري القردة بين البشر، وهناك 106 آخرين يشتبه بإصابتهم وهم تحت المراقبة. وأن أكثر الإصابات في إسبانيا والبرتغال وبريطانيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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