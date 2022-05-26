شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادات صحية تحميك من مرض الخرف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

الخرف مرض يصيب شريحة واسعة من كبار السن، ورغم أنه يهدد الملايين سنويا إلا أن هناك إمكانية لتقليل خطر الإصابة به إلى النصف بخطوات بسيطة.



واعتمادا على نتائج بحث حديث، فإن تبني 7 عادات صحية كفيلة بالابتعاد عن شبح الخرف مستقبلا، حتى لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لتطويره.

أولئك الذين ينشطون ويأكلون جيدًا ويفقدون الوزن ولا يدخنون ويحافظون على ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم تحت السيطرة هم أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة تصل إلى 43%.

توصل بحث إلى أن تبني 7 عادات صحية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 43%، حتى لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لتطويره.

ونقلت صحيفة " التايمز" عن مؤلف الدراسة الدكتورة أدريان تين، من المركز الطبي بجامعة ميسيسيبي، قوله: "الخبر السار هو أنه حتى بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر وراثي أعلى، فإن العيش بنفس نمط الحياة الصحي من المرجح أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف".

بالنسبة للدراسة، التي نُشرت على الإنترنت في مجلة Neurology، المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، تابع الباحثون ما يقرب من 12000 شخص يعيشون في الولايات المتحدة لمدة 30 عامًا.

من ضمن العينة هناك نحو 9000 من أصل أوروبي و3000 من أصل أفريقي، وكانوا يبلغون من العمر 54 في المتوسط عندما بدأت الدراسة.

حصل المشاركون على درجة تتراوح من 0 إلى 14، اعتمادًا على مدى التزامهم بالعوامل الصحية السبعة، وأيضا حسب الباحثون درجات المخاطر الجينية اعتمادًا على ما إذا كان لديهم متغيرات مرتبطة بخطر الإصابة بمرض ألزهايمر أو انخفاضه.

بحلول نهاية الدراسة، أصيب 1603 شخصًا من أصول أوروبية و631 شخصًا من أصل أفريقي بالخرف. في جميع المجموعات الخمس ذات المخاطر الجينية، كان أولئك الذين حصلوا على أعلى الدرجات في عوامل نمط الحياة أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تزيد عن 40%.

بينما بدت الاتجاهات متشابهة لدى الأمريكيين من أصل أفريقي، فإن العينة الأصغر تعني أن النتائج كانت أقل تأكيدًا. وقال تين: "هناك حاجة إلى أحجام عينات أكبر من مجموعات سكانية متنوعة للحصول على تقديرات أكثر موثوقية".

بشكل عام، في مجموعة النسب الأوروبية كان أولئك الذين لديهم أعلى درجات نمط الحياة أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 43% من أولئك الذين لديهم أدنى درجات.

من بين المجموعة الأفريقية، كان الأشخاص الذين لديهم أعلى الدرجات في نمط الحياة معرضون لخطر أقل بنسبة 17% من أولئك الذين لديهم أدنى درجات.

قالت الدكتورة روزا سانشو، رئيسة قسم الأبحاث في مركز أبحاث ألزهايمر في المملكة المتحدة: "تعتمد مخاطر الإصابة بالخرف على العديد من العوامل التي لا يمكننا تغييرها، من بينها العمر والتركيب الجيني، بينما يمكننا تغيير البعض الآخر مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية".

وأضافت: "تدعم هذه الدراسة فكرة أن ما هو مفيد للقلب مفيد أيضًا للدماغ، يعني انخفاض عدد المشاركين الأمريكيين من أصل أفريقي أن نتائج هذه المجموعة أقل وضوحًا، ونحتاج إلى مزيد من الدراسات لتقييم مدى تأثير صحة القلب الجيدة على خطر الإصابة بالخرف في عموم السكان، مع وجود عدد كافٍ من الأشخاص من خلفيات متنوعة إثنيًا".

ونصحت جمعية القلب الأمريكية باتباع هذه الخطوات للوقاية من الإصابة بالخرف:

1- إدارة ضغط الدم

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إجهاد القلب والشرايين والكلى، ويمكن قطعه باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والأدوية.

2- السيطرة على الكوليسترول

ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار يؤدي إلى انسداد الشرايين، ما يساعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والدواء.

3- خفض نسبة السكر في الدم

ارتفاع نسبة السكر في الدم يضر القلب والكلى والعينين والأعصاب، ويمكن أن يساعد الوزن الصحي والأنسولين.

4- النشاط اليومي

احصل على 150 دقيقة من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط القوي في الأسبوع.

5- نظام غذائي أفضل

تناول المزيد من الخضار والفواكه والحبوب والفاصوليا والبقوليات والمكسرات والدواجن والأسماك، وتقليل الملح والكربوهيدرات المكررة والأطعمة المصنعة.

6- انقاص الوزن

من خلال اتباع حميات صحية وممارسة الرياضة.

7- توقف عن التدخين

جرب منتجات استبدال النيكوتين.