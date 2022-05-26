دراسة: تقنية التصوير الموزون بالانتشار ترصد ورم البنكرياس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت دراسة جديدة إن إضافة التصوير بالرنين المغناطيسي الموزون بالانتشار DWIإلى التصوير التقليدي يحسن التمايز بين الورم المتكرر والتليف بعد جراحة استئصال السرطان.



وبحسب المجلة الأمريكية لعلم الوراثة تشير هذه النتائج إلى دور محتمل لتقنية التصوير الموزون الانتشار في بروتوكولات المراقبة لما بعد استئصال الأورام.

وأجريت الدراسة في مركز سامسونغ الطبي في سيول بكوريا الجنوبية، وأظهرت أن تقنية الـ DWI تحسن من حساسية التصوير بالرنين المغناطيسي بمقدار الضعف، وأنها تسهّل الكشف المبكر عن حالات تكرار نمو الورم السرطاني، وبالتالي سرعة اتخاذ قرارات العلاج.