شركة روش تطور مجموعات اختبار للكشف عن فيروس جدري القردة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت شركة روش للرعاية الطبية الأربعاء إن الشركة والوحدة التابعة لها تعملان على تطوير ثلاث مجموعات اختبار للكشف عن فيروس جدري القردة وسط انتشار المرض في أوروبا وأمريكا الشمالية وهما منطقتان لا يتوطن فيهما الفيروس في العادة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من 200 حالة مشتبه بها أو مؤكدة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقالت الشركة السويسرية إن واحدة من المجموعات الثلاث تكشف مجموعة الفيروسات "أورثوبوكس"، وهي المجموعة البيولوجية الكبيرة التي تشمل الفيروسات المسببة لجدري القردة وجدري البقر والجدري الذي يصيب البشر ويترك ندوباً تبقى مدى الحياة.

وتكشف المجموعة الثانية فيروسات جدري القردة فقط، وتحديداً سلالات غرب أفريقيا ووسط أفريقيا.

أما المجموعة الثالثة فهي مخصصة للباحثين وتكشف كلا من فيروسات مجموعة "أورثوبوكس" وفيروس جدري القردة.