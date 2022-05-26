شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالمملكة وطقس صافى بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، الحدود الشمالية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، الحدود الشمالية والجوف ويستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق القصيم، الرياض والشرقية وتمتد إلى منطقة نجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم والرياض، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزء الجنوبي، وحالة البحر مائج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 33°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهي مشابهة لليلة أمس.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:58 والمد الثاني عند الساعة 23:08 والجزر الأول عند الساعة 16:09 الجزر الثاني عند الساعة 05:35.

بحر عمان متوسط إلى مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:57 والمد الثاني عند الساعة 08:18 والجزر الاول عند الساعة 12:58 الثاني عند الساعة 01:52.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 39 28 75 25 دبي 39 27 70 35 الشارقة 40 26 80 30 عجمان 36 26 80 40 أم القيوين 41 27 80 40 رأس الخيمة 37 26 75 25 الفجيرة 45 31 55 10 العين 43 28 60 10 ليوا 41 27 55 10 الرويس 37 28 60 25 السلع 41 26 55 15 دلما 37 29 60 30 طنب الكبرى 32 29 85 35 طنب الصغرى 32 29 85 35 أبو موسى 31 30 75 35.