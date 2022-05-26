عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقدم ملكتين على الأرض.. الدنماركية تتحدث عن نظيرتها البريطانية

الخميس 26 مايو 2022

الخليج 365

كشفت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية خلال لقاء تلفزيونى عن تفاصيل الصداقة التى تجمعها بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.



وتعد الملكتان الأقدم حكما في العالم الآن، وبالصدفة، تحتفل كلتاهما باليوبيل هذا العام.

وفي حين تحتفل الملكة مارجريت بيوبيلها الذهبي، تحتفل الملكة إليزابيث بيوبيلها البلاتيني هذا العام.

وتحدثت الملكة مارجريت خلال حديثها للوسي واتسون من قناة "أي تي في نيوز" البريطانية، عن كيف أنها تعلمت الكثير من الملكة إليزابيث وكيف تأثرت بها في قيامها بوظيفتها الملكية طوال عقود مضت.

وتتولى الملكة مارجريت الثانية العرش منذ 50 عامًا، والملكة إليزابيث الثانية منذ 70 عامًا. والملكة مارجريت تبلغ من العمر 82 عامًا ، وتصغر من الملكة إليزابيث بـ14 عامًا.

إلهام قديم

وقالت الملكة مارجريت عن الملكة إليزابيث أنها ألهمتها كثيرا بسبب "الطريقة التي واجهت بها واجباتها، والطريقة التي كرست بها حياتها ، وهي تفعل ذلك بابتسامة. لقد مرت بأشياء كثيرة".

وكانت الملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب قد وصلا الى كوبنهاجن عام 1979 ، وتم تصويرهم على شرفة قصر أمالينبورج وهم يلوحون للحشود. ونشر قصر باكنجهام مؤخرًا صورة لتلك اللحظة على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي تكريما ليوبيل الملكة مارجريت.

وأضافت الملكة مارجيت أن علاقة الملكتين أيضًا علاقة تتجاوز أدوارهما. فهما صديقتان قريبتان. وقالت الملكة مارجريت أنها رغم عدم حبها لاستخدام الهاتف، إلا أنها عندما تلتقى بالملكة البريطانية، فسرعان ما يسير الحوار بشكل جيد جدًا.

وقالت: "إنها تدعوني دائمًا لتناول طعام الغداء عندما أكون في لندن ، نتحدث عن الأسرة ، وكيف تسير الأمور في هذا البلد وما الذي ينوي الأطفال القيام به."

"ديزي" و"ليليبيت"

وكلتا المرأتين تعرف بأسماء غير رسمية داخل أوساط العائلة، فالملكة مارجريت الثانية هي "ديزي" والملكة إليزابيث هي "ليليبت". وقالت ملكة الدنمارك أنها ونظيرتها البريطانية تستخدمان فعلا هذه الأسماء، وأضافت: "هي الطريقة التي نعرف بها بعضنا البعض دائمًا. هذا ما نسميه بعضنا البعض عندما نرى بعضنا البعض ونتحدث مع بعضنا البعض."

وفي ختام حديثها، سعت الملكة مارجريت على إرسال رسالة شخصية للغاية إلى الملكة بمناسبة الاحتفال بيوبيلها البلاتيني.

وقالت: "كنت أنا والملكة إليزابيث شابتين عندما بدأنا.. عندما تكون صغيرًا ، فأنت تنظر إلى المستقبل طوال الوقت. وهذه المناسبة الخاصة بيوبيلها البلاتيني هى لحظة عظيمة واحتفال".

وأضافت: "حدث الخير والشر في حياتها لكنها أثارت دوما الإعجاب بقيامها بواجبها".