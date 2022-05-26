شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو.

وكان سعيد قد أصدر بداية الأسبوع الجارى مرسوما رئاسيا بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد مشروع دستور تونسي جديد، حسبما ذكرت شبكة العربية، كما كلف الرئيس التونسى أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد من "أجل جمهورية جديدة".