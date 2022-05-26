شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات بمدينة تعز اليمنية تطالب بفك حصار الحوثى عن المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة تعز اليمنية تظاهرة شعبية حاشدة للمطالبة بفتح الطرقات وفك الحصار المفروض على المدينة من قبل قوات الحوثي منذ 8 أعوام.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن محافظ المدينة نبيل شمسان في التظاهرة الشعبية التي حضرها قيادات السلطة المحلية والمكونات والفعاليات المدنية والشعبية، أن رفع الحصار وفتح الطرقات يعد من أهم المعالجات الإنسانية لكل أبناء اليمن ولا يمكن القبول بمعالجات جزئية لا تؤدي إلى فك الحصار وفتح الطرق الرئيسية للمحافظة.

وأضاف "أننا على مشارف أيام قليلة من الهدنة الأممية والتي يجب أن تشهد بالضرورة فتح جميع طرق تعز بدون استثناء، ومن حق أبناء المدينة، الحصول على حقوقهم كاملة والتي حرموا منها خلال السنوات السبع الماضية"، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لتأكيد حرصهم على السلام في اليمن والذي يجب أن تكون تعز محط أنظارهم ليكتمل دورهم الحقيقي والفاعل في بناء عملية السلام.

وندد البيان الصادر عن المسيرة الشعبية اليمنية باستمرار الحصار الجائر واستمرار المعاناة والتي يترتب عليه أعباء ومخاطر إنسانية واقتصادية وتقييد حركة تنقل أبناء المحافظة وحركة انتقال البضائع ومختلف الاحتياجات الإنسانية، محملاً المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي مسئولية تجاهل ملف حصار تعز وإغلاق منافذها والطرقات الرئيسة التي تربط تعز بمختلف المحافظات وتحديداً طرق تعز -صنعاء، وتعز - الحديدة، وتعز عدن .

