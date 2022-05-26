شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي يخطط للقيام بجولة فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء عن أنه يخطط للقيام بجولة في المنطقة العربية.



وقال لافروف ـ في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم الإخبارية ـ إنه سيقوم قريبا بجولة في المنطقة العربية تشمل البحرين والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى هناك تحضيرات لعقد قمة روسية ـ جزائرية في أقرب فرصة.



وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، التى بدأت في 24 فبراير الماضي.