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وزير الخارجية الروسي يخطط للقيام بجولة فى المنطقة

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القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء عن أنه يخطط للقيام بجولة في المنطقة العربية.


وقال لافروف ـ في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم الإخبارية ـ إنه سيقوم قريبا بجولة في المنطقة العربية تشمل البحرين والمملكة العربية ، مشيرا إلى هناك تحضيرات لعقد قمة روسية ـ جزائرية في أقرب فرصة.


وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، التى بدأت في 24 فبراير الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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