ابتكار تقنية ترفع كفاءة استخدام الوقود العضوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

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طور باحثون تقنية جديدة قائمة على تصميم قطب أنزيمي يحسن من أداء خلايا الوقود العضوي الهجين، في محاولة لتعزيز الاعتماد عليه والاستغناء عن الوقود الأحفوري لما يتسبب به من انبعاثات للغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي.



وخلية الوقود الحيوي الأنزيمية نوع من خلايا الوقود التي تستخدم الأنزيمات بمثابة محفز لأكسدة الوقود، بدلا من المعادن الثمينة، وتحظى باهتمام الباحثين لما تحمله من وعود من حيث مكوناتها ووقودها غير المكلف نسبيا، فضلا عن كونها مصدر طاقة محتملا لعمليات الزرع الإلكترونية.

والأقطاب الكهربائية الأنزيمية مفيدة في تطبيقات مختلفة؛ مثل أجهزة الإحساس البيولوجي والأجهزة الكهروكيميائية.