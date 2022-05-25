شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة التونسى يبحث فى التشيك دفع التدفق السياحى إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين مع مارتن سموليك مسئول الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون القنصلية في العاصمة التشيكية براغ، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع التدفق السياحي إلى تونس.



جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى العاصمة التشيكية ، كما التقى أيضا مايكل فيبر المدير التنفيذي للاتحاد التشيكي لمتعهدي الرحلات ACKCR ، للتعريف بتنوع وثراء المنتوج السياحي التونسي، وبحث برنامج عمل يهدف للحد من الموسمية باستقطاب الوفود السياحية على مدار السنة.



كما عقد وزير السياحة التونسي لقاءات مع أبرز متعهدي الرحلات في السوق التشيكية، للتعرف على برامجهم على الوجهة التونسية وحثهم على تنمية المبيعات وخاصة التمديد في الموسم السياحي إلى فترة ما بعد الذروة، كما دعاهم للتسريع في ترتيب فعاليات سياحية كبرى بتونس بالتعاون مع الديوان الوطني التونسي للسياحة ، وذلك لمزيد للتعريف بثراء ومقومات السياحة التونسية.



كذلك التقى وزير السياحة مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام التشيكية، حيث تم التطرق إلى جاهزية تونس لاستقبال الوفود السياحية في أحسن الظروف ، كما تم استعراض أبرز محاور المخطط العملي لاستعادة النشاط السياحي لما بعد كوفيد-19، وتم إبراز تنوع العرض السياحي وإثراءه بمسالك وبمزارات سياحية جديدة في عدة جهات بالبلاد التونسية.