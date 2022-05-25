شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: جماعة الحوثى ارتكبت 68 خرقاً للهدنة الأممية بمختلف جبهات القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الوطنى اليمنى، ارتكاب جماعة الحوثى المدعومة من إيران، أمس الثلاثاء، 68 خرقاً للهدنة الأممية فى مختلف جبهات القتال.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الخروقات، توزعت بين 21 خرقاً للهدنة في محور حيس جنوب الحديدة، و16 خرقاً في جبهات محور تعز، و11 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و8 خروقات في محور البرح غرب تعز، و7 خروقات غرب حجة و3 في جبهة الملاحيظ بمحور صعدة، وخرقان في محور الضالع.

وأضافت أن الخروقات توزعت أيضا بين محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية غرب محافظة حجّة، وعمليات إطلاق نار بالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيّرة المفخخة. إضافة إلى استحداث مواقع وتحصينات وكذا استقدام تعزيزات ونشر الطيران الاستطلاعي المسيّر بمختلف الجبهات في اليمن.

يذكرأن، لقي قيادى حوثى بارز مقرب من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، مصرعه في ظروف غامضة بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر أمنية يمنية، لقناة (اليمن الإخبارية)، إن "القيادي الحوثى المدعو على المرتضى عُثر على جثته مذبوحًا فى منزله بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الجماعة".

وأضافت المصادر أن القيادي المرتضى كان يعمل فى الجهاز الأمنى المرتبط مباشرة بزعيم الجماعة الحوثية، مشيرا إلى أن ظروف مقتل القيادى الحوثى غامضة، وتندرج ضمن صراع الأجنحة في صفوف الجماعة.

يشار إلى أنه شهدت الفترة الماضية تفجر الصراع بين أجنحة الجماعة الحوثية عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرت تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقتها عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات الحوثية ضمن الصراع الداخلي بين قادة الجامعة.