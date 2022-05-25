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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير فهد بن ذعار بن تركى بن عبدالعزيز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم وفاة والدة الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

وجاء البيان كالتالى: 

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير / فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 25 / 10 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.


تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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