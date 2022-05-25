شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى ورئيس الحكومة يؤكدان ضرورة ملاحقة خلايا داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على ضرورة دعم القوات الأمنية في ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" واليقظة والحذر من مخططاته الرامية لزعزعة الاستقرار.



وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن الرئيس برهم صالح، بحث مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مستجدات الأوضاع العامة في البلد، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار ودعم القوات الأمنية في ملاحقة خلايا داعش واليقظة والحذر من مخططاته الرامية لزعزعة أمن المواطنين.



وأكدا على ضرورة الحوار في معالجة المسائل العالقة بروح المسؤولية الوطنية وتلبية الاستحقاقات المُنتظرة، إلى جانب بحث الأوضاع الاقتصادية وأهمية إيلاء متطلبات المواطنين المعيشية والخدمية أولوية قصوى والعمل على الاستجابة للاحتياجات الضرورية وبما يضمن العيش الكريم.