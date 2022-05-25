شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودى: سيطرنا على الوضع الاقتصادى رغم أزمتى كورونا والنفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ومن جانبه، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة تمكنت من السيطرة على الوضع الاقتصادي في البلاد بعد أن واجهت صدمتي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، منوها بأن رؤية المملكة 2030 تسعى لتنويع الاقتصاد بشكل كبير.

وأضاف الجدعان -في جلسة حول السعودية في منتدى "دافوس" العالمي وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية- أن المملكة وفرت للمستثمرين 3 أمور أساسية تتضمن المصداقية والقدرة على التنبؤ بالأحداث والشفافية.



وأوضح أن السعودية وفرت المصداقية من خلال عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها، مشيرا إلى أن المملكة بدأت تتقدم في القدرة على التنبؤ بالأحداث مقارنة بالسابق، كما أن الشفافية تتضمن فتح البيانات للجمهور للاطلاع عليها.