مصر.. ارتفاع أسعار البيض وتراجع اللحوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت أسعار البيض بمصر، بينما تراجعت أسعار اللحوم، فيما تباينت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس.



حيث بلغ متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 38.36 جنيه، بتراجع 1.07 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 50.62 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 45.07 جنيه، بزيادة 2.53 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 56.06 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 58.12 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 65.32 جنيه، بزيادة 1.13 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 147.5 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 143 جنيهًا، بتراجع 2 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 152.14 جنيه، بتراجع 3.91 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 164.05 جنيه، بتراجع 5.16 جنيه.