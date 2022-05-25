المغرب يعلن خلوه من جدري القردة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، أن نتائج الاختبارات التي أجريت على الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها بجدري القردة كانت سلبية.



وكانت الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها بجدري القردة قد توزعت على حالة واحدة بكل من الدار البيضاء، وبني ملال، وعين حرودة.

ونقلت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي تأكيده "أن بلادنا خالية إلى حد الساعة من هذا الفيروس، ولا داعي للقلق"، مشيرا إلى وجود تشابه بين جدري القردة وأمراض أخرى كبوشويكة.

ولفت الوزير إلى أن جدري القردة، ينتمي لعائلة الفيروسات نفسها المسببة للإصابة بمرض الجدري المعروف، لكنه لا يدعو إلى القلق، بحسب المعطيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية.