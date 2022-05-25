"روس كوسموس" تبدأ في إنتاج قطع الغيار لطائرة الركاب" تو-2014" الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تبدأ شركة "بروتون – بي إم" التابعة لـ"روس كوسموس" من مدينة بيرم عما قريب في إنتاج قطع الغيار لمحركات طائرات الركاب "تو-214" و"إيل – 96".



جاء ذلك في بيان نشره ناطق باسم الشركة نقلا عن نائب مديرعام الشركة، أندريه بودغورنوف.

وحسب نائب المدير العام فإن الشركة قد تسلمت نموذجا لمحرك "بي إس – 90" سيستخدم في الطائرات المذكورة. وقال إن الشركة ستطبّق النظام ثلاثي النوبات بغية تسريع عملية إنتاج قطع الغيار للطائرات الروسية المدنية.

وقال كبير المهندسين في الشركة، قسطنطين كازاكوف إن بعض الشركات الأوروبية توقفت رسميا عن التعاون مع صناع الطائرات الروس، مشيرا إلى أن الدول الصديقة بدأت في توريد بعض المنتجات اللازمة لإنتاج الطائرات، والمقصود بالأمر بالدرجة الولى هو منتجات التكنولوجيات العالية. أما الشركة فبدأت في وضع برنامج استبدال المنتجات المستوردة من خارج روسيا بمنتجات روسية الصنع والذي سيطبق بدءا من عام 2023.

يذكر أن شركتي" بوينغ" و"ايرباص" رفضتا صيانة طائرات الركاب التي تستأجرها شركات الطيران الروسية. واتخذت الحكومة الروسية قرارا باستئناف إنتاج طائرات "تو-204" و"تو-214" و"إيل – 96" بعيدة المدى وعريضة الهيكل وقطع الغيار الخاصة بها والتي لم تنتج في روسيا إلا بكميات محدودة، وذلك بعد تحديثها في الشركات الروسية.

جدير بالذكر أن شركة "بروتون – بي إم" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية تتخصص في إنتاج محركات الصواريخ.