شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء يكشفون أن فيروس كورونا قد يصيب الناس مرارا وتكرارا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبر خبراء أن فيروس كورونا قد ينتقل إلى حالة جديدة كإصدار منتشر على نطاق واسع وأكثر قسوة إلى حد ما من نزلات البرد.



وبحسب الخبراء قد يصيب فيروس كورونا الأشخاص مرارا وتكرارا، كالعديد من الفيروسات التي تسبب نزلات البرد.

وقال الدكتور أميش أدالجا من مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي: "من المقرر أن ينضم [SARS-CoV-2] إلى أربعة من أفراد عائلته ويصبح فيروس كورونا مستوطنا يصيب الأفراد بشكل متكرر طوال حياتهم" ، في إشارة إلى الأربعة فيروسات كورونا المنتشرة التي تسبب نزلات البرد.

وأضاف أدالجا: "سيصبح أحد الفيروسات العديدة التي يتعامل معها الناس، وسيصبح أقل اضطرابا وأكثر قابلية للإدارة من خلال الإجراءات الطبية المضادة والتأقلم مع مخاطر السكان".

وأصبح SARS-CoV-2 أكثر مهارة في إعادة إصابة حتى أولئك الذين لديهم بعض الحماية المناعية ضد كوفيد 19 مع ظهور المتحول "أوميكرون".

وقدرت الدراسات أن معدل الإصابة بأوميكرون أعلى بستة إلى ثمانية أضعاف من عدوى دلتا في الولايات المتحدة، لكن المعدل الحقيقي غير معروف، لأن العديد من الإصابات لا يتم الإبلاغ عنها أثناء اختبار الأشخاص في المنزل.

وقد تحمي لقاحات كوفيد19 والالتهابات السابقة من المرض الشديد، لكن لم يتمكن أي منهما من منع بعض الأشخاص من الإصابة بالفيروس مرارا وتكرارا.

وقال المدير الطبي للمؤسسة الوطنية للأمراض المعدية الدكتور ويليام شافنر: "قد يكون هذا الفيروس الآن قد تحور بحيث يكون شديد العدوى ولكنه ينتج بشكل عام مرضا خفيفا،هذه عائلة من الفيروسات لا تنتج حماية مناعية مستدامة، لذلك من المحتمل أن نتمكن كما نرى بالفعل من الإصابة مرة أخرى بشكل دوري."

وأوضح شافنر إنه في حين أن موجات كوفيد -19 تكون أكثر كثافة في أشهر الشتاء، حيث يذهب الناس إلى منازلهم وتزداد مخاطر الإصاب، فإن الفيروس التاجي قادر أيضًا على تفشي المرض في الصيف.

وأضاف: "تختفي الإنفلونزا بشكل أساسي من أبريل إلى حوالي سبتمبر أو أكتوبر، ثم نشهد تفشيا موسميا دراماتيكيا للغاية، ولكنكوفيد ليس كذلك، يمكن أن يسبب المرض في أي وقت من السنة."

قال الخبراء إن نسبة صغيرة من الأشخاص الذين يصابون بـ كوفيد19 معرضون لخطر الأعراض طويلة المدى، بسبب قدرة الفيروس على التسبب في ردود فعل مناعية شديدة في البعض تؤدي إلى تلف الأعصاب والأعضاء.

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في Mount Sinai South Nassauالدكتور آرون جلات: "إننا نتعامل مع الأمر بشكل أفضل، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع تعلم الكثير عن كوفيد طويل المدى".

قال جلات وشافنر إن هناك طريقة واحدة للوقاية من الأعراض طويلة المدى وهي أخذ لقاحات كوفيد بالشكل الصحيح والمطلوب.

قال جلات: "أعتقد أن هناك الآن بعض البيانات التي تشير إلى أن التطعيم يمنع بعض تلك المضاعفات طويلة الأمد".

وأضاف شافنر أن هناك مجالا للتحسين على هذا الصعيد، حيث يستقر فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) للبقاء.

وبحسب شافنر: "ما يقرب من نصف الأشخاص المؤهلين للحصول على الجرعة الثالثة، أنا لا أتحدث عن الرابعة، فقط الثالثة وهذه الجرعة الثالثة، أول جرعة معززة، توفر حقا حماية أكثر أمانا ضد الأمراض الخطيرة".

وبحسب الأطباء المختصين من المحتمل أن يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من مخاطر مختلفة مستويات مختلفة من القلق بشأن الفيروس المنتشر باستمرار.

وقال إن هذا يعني الاستمرار في ارتداء الأقنعة في التجمعات العامة في الداخل وإجراء الاختبارات على الفور إذا ظهرت عليك الأعراض.

قال شافنر"إن هذا مهم لأن لدينا الآن مضادا للفيروسات يمكننا إعطاؤه لك والذي سيساعد في منع تطورك إلى مرض أكثر خطورة".