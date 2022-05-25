شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى: دبلوماسية الأردن الرصينة نموذج يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالمواقف العروبية الخالصة للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن في الدفاع عن قضايا المنطقة العربية وصون وحماية الأمن القومي العربي، إيماناً من المملكة بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة للشعوب العربية.

وهنأ العسومي العاهل الأردني بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ 76 للمملكة، مؤكداً أنها ذكرى عزيزة وغالية على قلب كل عربي وتجسد أسمى معاني التضحية والوفاء من أجل الوطن وتعكس قوة وإرادة وثبات الشعب الأردني في مواجهة التحديات.

وثمن العسومي، جهود الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الدفاع عن المقدسات وحمايتها، مؤكدا أن الدبلوماسية الأردنية الرصينة تعد نموذجا يُحتذى به في تحمُّل المسئولية القومية العربية، والدفاع عن القضايا العربية العادلة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن أطيب تهانيه وتمنياته للملك عبدالله الثاني، بموفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية بالمزيد من التقدم والازدهار.