شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان أكثر من 70 شخصا فى غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خفر السواحل التونسي، صباح اليوم الأربعاء، فقدان أكثر من 70 شخصًا إثر غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل تونس.، بحسب تقارير إعلامية.

وفى مطلع الأسبوع الجارى أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي أن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط 11 عملية هجرة غيرة شرعية وضبط العشرات من التونسيين، وآخرين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة أثناء محاولتهم تخطى الحدود التونسية بطريقة غير شرعية.

وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة - "إن أجهزة الأمن بسواحل سوسة والمنستير تمكنت من إحباط 3 محاولات للهجرة غير الشرعية، وضبط 26 تونسيا، و26 من جنسيات أفريقية مختلفة".



وأضاف أنه تم حجز مبالغ مالية من العملة الأجنبية بحوزة المتهمين، والتحفظ على 3 أشخاص تبين تورطهم في عملية التنظيم، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن باقى المتهمين حسب قرار النيابة العامة.

كما تمكنت الوحدات البرية والبحرية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بقرقنة معززة بالوحدة البحرية الثالثة المتنقلة من إحباط 8 عمليات هجرة غير شرعية وضبط 94 شخصا أثناء عبورهم للحدود، منهم شخص مطلوب ضبطه لاتهامه في قضايا حق عام وآخر عنصر تكفيري، وحجز مبلغ من العملة التونسية قدرت بنحو 11 ألف دينار ومبالغ من العملة الأجنبية يقدر بحوالي 150 يورو ومركب بحري ومحركين بحريين.