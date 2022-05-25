تعرف على مكونات الفطور المثالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الفطور المثالي يجب أن يتكون من البروتينات والكربوهيدرات والخضروات والفواكه.



وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن التغذية الصحيحة هي نظام مرن إلى حد ما يسمح بالجمع بين مجموعات مختلفة من المواد الغذائية. لذلك يجب أن تحتوي وجبة الفطور المثالية في الصباح على ثلاثة مكونات رئيسية.

1 - منتجات تحتوي على كربوهيدرات معقدة (عصيدة، معكرونة من الحبوب الكاملة، أو خبز الحبوب الكاملة).

2 - بروتين كامل (منتجات الألبان: جبن القريشة، الزبادي، جبنة، بيض أو سمك، لحم أو دواجن).

3 - منتجات غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية (الفواكه والخضروات).

وتنصح الخبير بتنويع النظام الغذائي.

وتقول، "بفضل مرونة النظام الغذائي الصحي المتوازن، يمكن الجمع بين مختلف المنتجات. خبز الحبوب المحمص مع الخضار والجبنة، والزبادي مع موسلي الحبوب الكاملة مع الفاكهة. هذا مزيج مثالي لوجبة الفطور".

وتشير الخبيرة، إلى أنه من الضروري أن يكون الجمع بين المنتجات وفق المشاعر والرغبات الشخصية.

وتقول، "هذا المزيج هو الأساس الذي يجب التركيز عليه عند تحضير وجبة الفطور".