العلماء الروس يبتكرون نظاما لمنع اصطدام الطائرات المسيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن سيرغي بابوروف، مدير عام شركة Navigator، أن العلماء الروس ابتكروا نظاما بالذكاء الاصطناعي لمنع اصطدام الطائرات الصغيرة المسيرة في الجو.



ويقول في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء ، "النظام СО-2021، مخصص للطائرات الصغيرة المسيرة. وهذا النظام مجهز بالذكاء الاصطناعي DАA Detect and avoidالذي يسمح بالتعرف وتجنب الاصطدام مع جسم آخر، فيطلق إشارة لتغير الاتجاه لتجنب الاصطدام".

ويضيف موضحا، هذا النظام، هو نموذج يخضع حاليا لاختبارات أرضية وفي المختبرات، ونأمل أنها ستنتهي في أوائل عام 2023. مشيرا إلى أنه بواسطة الذكاء الاصطناعي سيتمكن النظام من التنبؤ بحالات الطوارئ.

ويقول، "سيكون هذا عقل سلامة الطائرة المسيرة، حيث ستتراكم فيه الخبرة الذاتية. هذه تكنولوجيا عصبية، قادرة على التنبؤ بضرورة الانحراف في وقت أبكر مما هو مخزن في خوارزمية الذاكرة".