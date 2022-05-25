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شركة Oppo تطلق حاسب أندرويد بمواصفات وأسعار منافسة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت Oppo بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي سينافس حواسب سامسونغ وهواوي من نفس الفئة من حيث المواصفات والأسعار.

 

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، أبعاده (245.1/154.8/6.9) ملم، وزنه 440 غ.

 

اما شاشته فأتت بمقاس 10.36 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، معدل سكوعها 360 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

 

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب نظام تشغيل Android 12 مع واجهات ColorOS 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

 

وجهّز بكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل فيها عدسة بفتحة f/2.0، و وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 7100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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