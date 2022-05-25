شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مخزون السلع الغذائية الأساسية مطمئن وفى أعلى مستوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن مخزون السلع الغذائية الأساسية مطمئن وفي أعلى مستوياته؛ بفضل الجهود التي تبذلها الدولة.

ودعت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إلى عدم التجاوب أو مجاراة أو إعادة بث ما يتم الإعلان عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع لبعض الأشخاص أو الجهات غير الرسمية للحث على تخزين السلع الغذائية، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية.



وأكدت أن جميع أجهزة الدولة المعنية تقوم بدورها لضمان توافر السلع وعدم انقطاعها، محذرة من أن التخزين قد يتلف المواد الغذائية، داعية المستهلك أن يطمئن وأن يأخذ ما يكفيه دون هلع.



وأضافت وزارة التجارة الكويتية أنها ستقوم بالدور المنوط بها قانونا بالتعاون مع كل الجهات الرسمية المعنية للتصدي لمثل هذه الشائعات واتخاذ جميع الإجراءات تجاه مروجيها.