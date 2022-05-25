شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقتل قيادى حوثى بارز مقرب من زعيم الجماعة بالعاصمة صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي قيادي حوثي بارز مقرب من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، مصرعه في ظروف غامضة بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر أمنية يمنية، لقناة (اليمن الإخبارية)، إن "القيادي الحوثي المدعو علي المرتضى عُثر على جثته مذبوحًا في منزله بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الجماعة".

وأضافت المصادر أن القيادي المرتضى كان يعمل في الجهاز الأمني المرتبط مباشرة بزعيم الجماعة الحوثية، مشيرا إلى أن ظروف مقتل القيادي الحوثي غامضة، وتندرج ضمن صراع الأجنحة في صفوف الجماعة.

يشار إلى أنه شهدت الفترة الماضية تفجر الصراع بين أجنحة الجماعة الحوثية عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرت تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقتها عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات الحوثية ضمن الصراع الداخلي بين قادة الجامعة.