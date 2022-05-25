شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أتربة فى السعودية وحار فى الكويت وانخفاض درجات الحرارة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الإمارات:توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء مغبرا نهاراً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على البحر وتكون محملة ومثيرة للغبار نهاراً..و حركة الرياح: شمالية غربية – جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:23 والمد الثاني عند الساعة 22:35 والجزر الأول عند الساعة 15:17 الجزر الثاني عند الساعة 04:41.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، يضطرب تدريجياً ليلاً ..

ويحدث المد الأول عند الساعة 18:17 والمد الثاني عند الساعة 07:22 والجزر الاول عند الساعة 11:52 الثاني عند الساعة 01:09.