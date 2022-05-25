شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء تونس تبحث مع الرئيس السويسرى تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بدون رمضان، مع الرئيس السويسري اقنازيو كاسيس ونائبه آلان بارسي، واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين تونس وسويسرا خاصة مع إطلاق استراتجية التعاون الدولي 2021- 2024 وتثبيت تونس ضمن الدول ذات الأولوية بالنسبة لسويسرا.



جاء ذلك على هامش مشاركة رئيسة الوزراء التونسية في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.



واتفقت رئيسة الوزراء التونسية والرئيس السويسري، خلال اللقاء، على أهمية التوصل في المدى القريب إلى تجديد الاتفاق الثنائي في مجال الطيران المدني ودعم سويسرا لتونس كوجهة سياحية ذات أولوية خاصة بعد العودة الكبيرة والواعدة لهذا القطاع.



من ناحية أخرى، ناقشت رئيسة الوزراء التونسية مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نقوزي اكنجو ايويلا، التوجهات متعددة الأطراف لتحرير تجارة بعض القطاعات، حيث تم الاتفاق على مساهمة تونس في الدورة الوزارية القادمة التي ستعقد في يونيو المقبل، ومشاركة المديرة العامة في منتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمه يومي 23 و24 يونيو 2022، مع تكريس التشاور حول أجندات مشاريع الاتفاقات الدولية التي لا زالت تحت الدراسة.



كما أجرت رئيسة الوزراء التونسية، عددا من اللقاءات مع كبار مسؤولي الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية، حيث التقت نظيرها الفلسطيني محمد اشتية، أكدت خلاله موقف تونس الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل لنيل الحرية والكرامة واسترداد حقوقه التي لا تسقط بالتقادم.



كما التقت رئيسة الوزراء التونسية بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي نايف الحجرف، حيث تم التطرق إلى آفاق دعم التعاون الثنائي مع دول المجلس.



وضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، شاركت نجلاء بودن في حلقة نقاشية حول ''رسم مستقبل المساواة بين الجنسين"، أبرزت خلالها المكاسب التاريخية والمتقدمة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والارتقاء بالمنظومة التشريعية والقانونية إلى مرتبة الشراكة.



ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء التونسي، استعرضت رئيسة الحكومة التونسية عددا من هذه المكاسب وأهمها تشريع نظام الكوتا في المناصب التنفيذية العليا والتشريعية والارتقاء بها إلى مستوى التناصف في البرلمان والمجالس والهيئات المنتخبة وإصدار قوانين جديدة لتمثيل أكبر وأكثر إنصافا في مجالس إدارة الشركات العمومية.