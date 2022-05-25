موتورولا ستكشف عن أول هاتف بكاميرا 200 ميغا بيكسل في العالم.. المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

من المنتظر أن تكشف شركة موتورولا هذا العام عن أول هاتف في العالم مزود بكاميرا 200 ميغا بيكسل.



وفي الأشهر القليلة الماضية تم الحديث عن هاتف جديد من موتورولا المملوكة لشركة لينوفو وهو هاتف Frontier ، مع مستشعر تصوير بدقة 200 ميغابيكسل في الخلفية. ومن المرجح أن ينضم هذا الهاتف إلى عائلة موتورولا إيدج سريعة النمو، مع توقعات بأن يتم إطلاق الهاتف الجديد في يوليو (تموز) القادم، على الأقل في الصين.

وستكون شركة سامسونغ هي الشركة المصنعة لمستشعر Isocell بدقة 200 ميغابيكسل، والمتوقع أن يظهر لأول مرة تجاريًا على الجيل التالي من هواتف موتورولا، على الرغم من أن الشركة الأكثر بيعاً للهواتف الذكية في العالم قد تخطط لملاءمة إصدار أكثر تقدمًا من تلك العدسة على هاتف غالاكسي إس 23 ألترا لعام 2023.

ونظرًا لأن عددًا أكبر من الميغابكسل لا يُترجم دائمًا إلى تجربة تصوير فوتوغرافي فائقة الواقعية ، فقد لا يرغب هواة التصوير بالحماس الشديد بشأن هاتف Frontier حتى الآن.

وبالطبع، هناك الكثير من الأشياء الرائعة الأخرى التي نتطلع إليها على هذا الجهاز المتطور للغاية والتي تم تسريبها مؤخرًا بشكل متكرر، بدءًا من التصميم شديد الانحناء مع شاشة أوليد ناعمة حريرية بتردد 144 هرتز، إلى واجهة أمامية بدقة 60 ميغابكسل، وبطارية 4500 ميللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي سريع للغاية بقوة 125 وات وتقنية شحن لاسلكي بسرعة 50 وات.

وإذا تأكدت الشائعات التي ظهرت منذ فترة، فسيتم ضم الكاميرا الضخمة بدقة 200 ميغابكسل الموجودة على الجزء الخلفي من Frontier بواسطة مستشعر بزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابكسل ت أنظمة تصوير متنقلة قوية توفر أنظمة متعددة الاستخدامات وشاملة في عام 2022، بحسب موقع فون أرينا.