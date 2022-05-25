دراسة: التخلص من البدانة يضاعف خصوبة الرجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت دراسة جديدة أجريت في جامعة كوبنهاغن إن بإمكان الرجال الذين يعانون من البدانة مضاعفة عدد الحيوانات المنوية إذا فقدوا الوزن وحافظوا على الوزن الصحي الجديد.



ولم تثبت من قبل الصلة بين ارتفاع عدد الحيوانات المنوية وتحسين نوعيتها وبين التخلص من البدانة.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "هيومان ريبروداكشن"، وشارك في تجاربها 56 رجلاً يعانون من السمنة، تتراوح أعمارهم بين 18 و61 عاماً.

وأوضحت النتائج أن الاستمرار في الحفاظ على الوزن الصحي بعد التخلص من الوزن الزائد ضروري لزيادة وتحسين نوعية الحيوانات المنوية.

وبحسب النتائج، فقد المشاركون ما معدله 16.5 كغم، مما أدى إلى زيادة تركيز الحيوانات المنوية بنسبة 50%، وعدد الحيوانات المنوية بنسبة 40% لمدة 8 أسابيع منذ فقدان الوزن.

وخلال 52 أسبوعاً، حافظ المشاركون على جودة السائل المنوي، وبلغ عدد الحيوانات المنوية ضعف ما كان عليه قبل فقدان الوزن. أما من استعادوا الوزن مرة ثانية فقد فقدوا التحسينات التي حدثت على الخصوبة.