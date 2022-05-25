تعرف على أسباب إصابة الأطفال بالإغماء المفاجئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن الإغماء لدى الأطفال له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.



وأوضحت أن الأسباب البسيطة تتمثل في نقص السوائل بالجسم أو قلة النوم والطقس الحار والوقوف طويلاً. وأحياناً قد ينذر بالإصابة بمرض خطير مثل الصرع واضطرابات نظم القلب وعيب خلقي في القلب.

وشدّدت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار نوبة الإغماء لمدة تزيد عن دقيقتين أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس وسرعة أو بطء ضربات القلب والتشنجات المستمرة.