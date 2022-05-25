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تعرف على أسباب إصابة الأطفال بالإغماء المفاجئ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

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قالت مؤسسة القلب الألمانية إن الإغماء لدى الأطفال له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

 

وأوضحت أن الأسباب البسيطة تتمثل في نقص السوائل بالجسم أو قلة النوم والطقس الحار والوقوف طويلاً. وأحياناً قد ينذر بالإصابة بمرض خطير مثل الصرع واضطرابات نظم القلب وعيب خلقي في القلب.

 

وشدّدت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار نوبة الإغماء لمدة تزيد عن دقيقتين أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس وسرعة أو بطء ضربات القلب والتشنجات المستمرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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