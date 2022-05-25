متى يستدعي استشارة الطبيب حول فقدان السمع المفاجئ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

فقدان السمع المفاجئ هو حالة طبية طارئة تحدث بدون سابق إنذار، وغالباً ما تُصيب أذن واحدة، وله أسباب عدة.



وتتمثل أعراض فقدان السمع المفاجئ في الشعور بالضغط في الأذن والإدراك المشوش للأصوات والشعور بالدوار والإحساس بوجود فراء حول صيوان الأذن.

وفي حالة فقدان السمع البسيط، غالباً ما تزول هذه الأعراض في غضون يوم إلى يومين في ظل الراحة والهدوء. أما في حالة استمرار الأعراض لأكثر من يومين، فيجب حينئذ استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء فقدان السمع المفاجيء وعلاجه في الوقت المناسب.

وعن الأسباب، أوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني البروفيسور جوتز لينرت أن هذه الحالة المرضية قد تحدث عند الإصابة باضطرابات الدورة الدموية في الأذن الداخلية والتشنجات الوعائية والعدوى الفيروسية وتجلط الدم وأمراض الأيض كداء السكري، بالإضافة إلى التعرض المستمر لضوضاء شديدة والتوتر النفسي.