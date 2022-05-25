الكشف عن تدابير لمواجهة إسهال السفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مركز طب السفر الألماني إن إسهال السفر يعد من أكثر المتاعب الصحية شيوعاً أثناء السفر، موضحاً أن الإصابة به تحدث بسبب تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة.



وغالباً ما يكون مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحمى والغثيان والقيء والدوار والصداع. كما قد تظهر بعض الأعراض الخطيرة مثل وجود دم في البراز، وهو ما يستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة.

وأضاف المركز أن الإصابة بإسهال لفترات طويلة يمكن أن تتسبب في حدوث عواقب خطيرة كجفاف الجسم، لا سيما لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو لدى كبار السن أو الأطفال الصغار.

محلول إلكتروليتي

ولمواجهة إسهال السفر، يتعين على المريض تعويض توازن الملح والماء في الجسم من خلال تناول محلول إلكتروليتي. وفي حالة عدم اصطحاب هذا المحلول في صيدلية السفر، فإنه يمكن تحضير هذا المحلول من خلال إضافة مقدار 8 ملاعق شاي من السكر وملعقة واحدة ممسوحة من الملح إلى لتر ماء مغلي وخلطها مع بعضها البعض.

وللوقاية من هذه المشكلة الصحية، يتعين على السياح الاستغناء تماماً عن تناول الوجبات المحتوية على الحليب أو البيض النيئ نظراً لارتفاع خطر تلوّثها بالجراثيم المسببة للإصابة بالأمراض. ويندرج ضمن هذه الأطعمة كل من الآيس كريم والبودنج والمايونيز وكذلك الأطعمة النيئة كالسلطة، إلى جانب المشروبات المفتوحة ومكعبات الثلج أيضاً.

كما ينبغي عدم تناول أية مشروبات سوى من الزجاجات محكمة الغلق من قبل شركتها المصنعة. وإذا لم تتوفر للسياح هذه الإمكانية، فيمكنهم حينئذ تناول مياه الصنبور، لكن بعد غليه أولاً، مع الاقتصار على تناول نوعيات الأطعمة تامة النضج.