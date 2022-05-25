ما هي أسباب وأعراض فطريات الفم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت جمعية "برودينت" الألمانية إن فطريات الفم قد ترجع إلى أسباب عدة، على رأسها إهمال العناية بالفم والأسنان وجفاف الفم المصاحب لداء السكري مثلا.



وأوضحت الجمعية المعنية بصحة الفم والأسنان أنها قد ترجع أيضاً إلى تناول المضادات الحيوية لفترات طويلة، مشيرة إلى أن الأعراض تتمثل في الاحمرار الشديد بالفم وظهور بقع بيضاء يصعب إزالتها عن طريق التنظيف والشعور بحرقة في الفم وتغيّر مذاق الأطعمة وكذلك الشعور بآلام عند البلع.

وأردفت الرابطة أن الوصفات المنزلية البسيطة لا تساعد في علاج فطريات الفم، بل على العكس من ذلك فإن هذه الوصفات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، فشاي البابونج مثلاً قد يتسبب في زيادة جفاف الغشاء المخاطي المبطن للفم، مما يوفر بيئة أفضل لتكاثر الفطريات.

لذا ينبغي استشارة طبيب مختص، والذي غالباً ما يصف للمريض صبغة أو محلول غرغرة للقضاء على فطريات الفم في غضون 8 إلى 10 أيام.