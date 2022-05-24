شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يتابع استعدادات انطلاق اللجنة الاستشارية للشئون الاقتصادية والاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الرئيس التونسي قيس سعيد، الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وتم خلال المقابلة التطرق إلى اللقاءات التي تمّت مع عدد من الجهات لبيان حقيقة الأوضاع في تونس والإرادة الثابتة على المضي قدما في إنشاء جمهورية جديدة.