شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عراقي: خطر الإرهاب ما زال قائمًا ويهدد كل دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، إن خطر الإرهاب ما زال قائمًا ويهدد كل دول العالم، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود والتعاون الدائم مع الاتحاد الأوروبي لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات فريدة بمجالات التدريب والتسليح والمشورة للقضاء على الإرهاب.

وأضاف الزاملي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن العراق انتصر على الإرهاب بإمكانياته المتواضعة، لأنه يمتلك حضارة وتاريخًا وشعبًا متماسكًا، وأن الإرهاب كان مقررًا له استهداف الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع، ويجب أن تكون مسؤولية مجابهته "مشتركة".

وشدد على ضرورة تقديم القوانين التي تخدم المؤسسة الأمنية وتطوير خبراتها وقدراتها لأن خطر الإرهاب ما زال قائمًا، منوهًا بأن رفض الدول الإسلامية للتطرف والإرهاب دفعة للإنحسار والعودة إلى أوروبا.

وأوضح أن الإرهاب لا يقتصر على البلدان الاسلامية فقط، وأن جزءًا كبيرًا من عناصره جاءوا من بلدان غربية عديدة وخطرهم يهدد كل دول العالم.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي ترأس فيه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي اجتماعًا للجنة الأمن والدفاع النيابية، مع الوفد البرلماني الأوروبي للشؤون الخارجية، واللجنة الأوروبية الفرعية للأمن والدفاع في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوفد الأوروبي أن "التحديات مشتركة في مواجهة خطر التطرف والارهاب، وأن العراقيين كانوا شجعان في التصدي لهذا الخطر"، مؤكدين استمرارهم بدعم العراق في المجالات الصحية وازالة الالغام وتقديم الاستشارة الأمنية وغيرها.