شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: التجمعات والمسيرات دون ترخيص تمثل خرقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء، أن الخروج فى تجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقا للقانون ويعرض للمساءلة القانونية.

وأهابت الداخلية الكويتية، في بيان لها اليوم بالجميع الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات.

وأوضحت الداخلية الكويتية أنها لم تصدر تصريحا لإقامة التجمع الذي أعلن عنه بوسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان (وقفة احتجاجية) مطالبة الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن.