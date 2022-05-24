التشيك تسجل أول إصابة بجدري القردة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

أعلنت اليوم التشيك، تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة، حيث أنه تم تسجيل العديد من الحالات المصابة في أوروبا والولايات المتحدة في الآونه الأخيرة.

وقال راديو براغ الدولي، أن المريض يتلقى العلاج بالمستشفى المركزي العسكري في العاصمة براغ.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، أن عدد حالات الإصابة بجدرب القردة تصل ل131 حالة حتى أول أمس، و 106 حالة آخرى مشتبه بها.