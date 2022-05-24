شكرا لقرائتكم خبر عن سائق ليبى ينقذ بنغازى من كارثة محققة بعد اشتعال شاحنة للوقود.. شاهد القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن سائق شاحنة لنقل الوقود في مدينة بنغازي ويدعى عبد الله المجبري، الثلاثاء، من إنقاذ سكان المدينة من كارثة محققة، وذلك بعد احتراق شاحنته أثناء تزويد المحطة بالوقود في حي مكتظ بالسكان.

ونقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن شهود عيان أنه وفي تصرف شجاع قاد سائق الشاحنة عربته خارج المحطة متحملا خطورة محققة حتى لا يحدث انفجار يودي بحياة المدنيين، مؤكدا أن سائق الشاحنة أنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة وخسر شاحنته التي احترقت بشكل كامل في منطقة غير مكتظة بالسكان.

وتداولت حسابات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لحادثة اشتعال النيران في شاحنة الوقود.

فيما سيطر رجال الإطفاء في مدينة بنغازي على الحريق الذي اندلع في شاحنة الوقود صباح اليوم الثلاثاء.

وأسفر الحادث عن احتراق عدد من السيارات المتوقفة في المكان، فيما لم يُسجل بعد سقوط أي ضحايا، حسب المعلومات الأولية.

أعلنت بلدية بنغازي شروعها في حصر الأضرار الناجمة عن حريق محطة وقود "المالطي" صباح اليوم الثلاثاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعويض.

وأضافت أنها ستعمل مع شركات توزيع الوقود على تكثيف إجراءات الأمن والسلامة العامة لشاحنات نقل الوقود حرصًا على عدم تكرار الحادث، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتوجهت بلدية بنغازي بالشكر إلى سائق الشاحنة عبدالله المجبري على شجاعته، وتجنيبه المنطقة المحيطة بمحطة الوقود كارثة كانت من المُمكن أن تحدث.

بينما كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وزارة الحكم المحلي بحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحريق من أجل تعويض المتضررين.

ووجه الدبيبة في تدوينة له عبر "تويتر" الشكر لسائق شاحنة الوقود عبدالله المجبري، الذي أبعد شاحنته المحترقة عن المحطة كي لا تنفجر فيها، قائلًا إنه "اعتبر أولوية حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه."



رجال الإطفاء يتمكنون من إخماد الحريق

اشتعال شاحنة للوقود في بنغازى