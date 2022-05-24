شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير الثقافة والإعلام العراقى الأسبق حامد حمادى ورغد صدام حسين تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام عراقية رسمية خلال الساعات القليلة الماضية وفاة حامد يوسف حمادي وزير الإعلام الأسبق في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وسط حالة من الحزن الكبير في دولة العراق لما يمثله حامد يوسف حمادي من شخصية كان لها أثر واضح في مسيرة الإعلام العراقية.

أكدت وسائل إعلام عراقية أن حامد يوسف حمادي وزير الإعلام الأسبق في عهد صدام حسين توفى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان يعيش فيها بعد انتهاء حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وبحسب بعض وسائل الاعلام العراقية ومنصات التواصل الاجتماعي فإن سبب وفاة حامد يوسف حمادي يعود لمعاناة طويلة وصراع مع المرض الذي لم تعرف طبيعته، في وقت قالت مصادر إعلامية عراقية ان حامد حمادي نقل الى المستشفى خلال الأيام الماضية نتيجة تدهور حالته الصحية الى أن أعلن عن وفاته رسميا قبل ساعات قليلة.

وانهالت برقيات التعازي في وفاة حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والإعلام الأسبق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين ، حيث نعاه عدد كبير من الشخصيات العراقية سواء السياسية او الإعلامية وكذلك النشطاء.

حامد يوسف حمادي 1935 وزير عراقي سابق تقلد منصب وزير الثقافة والإعلام ثم وزير الثقافة، بالإضافة إلى سكرتير صدام حسين قد اعتقل في 24 يناير 2006، أطلقت السلطات العراقية سراحه في 12 أبريل 2012.

وفي عام 2011 أعلنت وزارة العدل العراقية عن إطلاق سراح وزير الثقافة في عهد النظام السابق حامد يوسف حمادي لثبوت براءته من التهم الموجهة اليه بعد تسع سنوات على اعتقاله.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية حيدر السعدي حينها إن "السلطات القضائية أطلقت سراح وزير الثقافة في عهد النظام السابق حامد يوسف حمادي بعد ثبوت براءته من التهم الموجه إليه".

فيما كتبت رغد ابنة الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين في تدوينة لها عبر تويتر "إلى رحمة الله حامد يوسف حمادي.. إنا لله وإنا اليه راجعون."