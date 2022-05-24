شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير بأسعار الوقود فى لبنان.. وقفزة بأسعار صرف الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الوقود بجميع أنواعه ارتفاعا كبيرا فى لبنان اليوم الثلاثاء، وفقا لجدول التسعير الصادر عن وزارة الطاقة اللبنانية، والذى تضمن زيادة قدرها 32 ألف ليرة لبنانية فى سعر صفيحة البنزين و10 آلاف ليرة في سعر قارورة الغاز المنزلي و3 آلاف ليرة في سعر صفيحية المازوت.

يأتي ذلك في وقت قفزت فيه أسعار صرف الدولار بشكل كبير ليصل السعر في السوق إلى 33800 ليرة لكل دولار بعد أن بلغ متوسط السعر أمس 32500 ليرة لكل دولار .. كما ارتفع سعر الصرف على منصة صيرفة بشكل ملحوظ في ختام تعاملات الأمس مسجلا 24300 ليرة لكل دولار بزيادة قدرها 400 ليرة عن متوسط السعر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي .. وفي مكاتب الصرافة وصل متوسط السعر 33200 ليرة لكل دولار.

ووفقا لتسعير الوقود الجديد الصادر اليوم، وصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 588000 ليرة (24.19 دولار) وصفيحة البنزين 98 أوكتان 599000 (24.65 دولار) وبلغ سعر صفيحة المازوت 681000 ، فيما بلغ سعر الغاز 416000 (17.11 دولار).

يذكر أن تسعير المحروقات يتم على أساس سعر منصة صيرفة باستثناء المازوت يتم تسعيره على أساس سعر السوق .. ويترتب على زيادة أسعار الصرف والوقود زيادة في جميع السلع والخدمات في لبنان.