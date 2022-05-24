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اليمن: رئيس مجلس القيادة الرئاسى يتهم الحوثيين بتوظيف عائدات النفط لصالحهم

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسى الدكتور رشاد العليمى، استمرار التعنت الحوثى والمماطلة فى فتح معابر تعز، للتكسب من عائدات سفن المشتقات النفطية، مشيرا إلى رفضها دفع رواتب الموظفين.

وأشار الرئيس العليمى - خلال لقاء مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، ونائبة المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الخارجية الهولندية برجيتا تازيلار، وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية - إلى التعاون الذي أبداه مجلس القيادة الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة من أجل إنجاح الهدنة، مشيدا بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات.

واستعرض الرئيس الإصلاحات التي يعمل عليها مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية بموجب اتفاق الرياض، إضافة إلى الملفات الاقتصادية والخدمية والقضائية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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