شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن إسقاط "مسيرة" قرب قاعدة جوية غربى العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة حاولت التقرب من قاعدة عسكرية غربي بغداد.

ووفق بيان لخلية الإعلام الأمني "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة مسيرة حاولت التقرب، فجر اليوم، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية غربي بغداد".

وأوضحت خلية الإعلام العراقية أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بعد رصدها، وتبيّن أنها غير مصرح لها بالوصول إلى هذه المنطقة، ولم تحصل على أي موافقات رسمية بالطيران ضمن هذا القاطع".

فيما أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة استهدفت فجر اليوم محيط مطار بغداد الدولى.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز"، إن طائرة مسيرة استهدفت؛ فجر اليوم محيط قاعدة فيكتوريا الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي، وأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية وعلى أثرها تم تفعيل صافرات الإنذار.

وفى سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة جنديين آخرين في هجوم نفذته عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالقذائف في محافظة ديالى.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية إنه تم تنفيذ هجوم بـ 10 قذائف هاون استهدف قرية الإصلاح في ديالى"، مضيفا أن "الهجوم أسفر عن مقتل اثنين مدنيين وإصابة اثنين من الجنود".

وتابع المصدر، أن تعزيزات عسكرية من قوات الأمن العراقية وصلت إلى قرية الإصلاح في ديالى بعد هجمات تنظيم داعش الإرهابى".

في سياق آخر، أعلن مصدر أمني عراقي استهداف محيط مطار بغداد بطائرة مسيرة، موضحا أن محيط قاعدة فيكتوريا الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي تم استهدافه بطائرة مسيرة فجر اليوم.