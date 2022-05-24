شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تؤكد عدم رصد أى حالة مشتبه بها أو مؤكدة بمرض "جدرى القرود" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت سلطنة عمان عدم رصد أى حالة مشتبه بها أو مؤكدة بمرض جدرى القرود حتى الآن، وأنها ترصد باستمرار الوضع الوبائى وعلى أتم الاستعداد للتعامل معه.
وقالت وزارة الصحة "إنها تتابع باهتمام الوضع الوبائي العالمي والتقارير اليومية المتعلقة بمرض جدرى القرود".
ودعت وزارة الصحة العمانية - في بيان لها اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء العمانية - المواطنين والمقيمين بالسلطنة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال المرض من خلال تجنب المخالطة المباشرة لأي شخص تظهر عليه أعراض تنفسية أو طفح جلدي خصوصا القادمين من الدول التي سجلت حالات بهذا المرض، والمبادرة إلى لبس الكمامة في مثل هذه الحالات، والمحافظة على نظافة اليدين.
وأكدت وزارة الصحة ضرورة استيقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات للشائعات والمعلومات المغلوطة.