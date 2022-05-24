شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تؤكد عدم رصد أى حالة مشتبه بها أو مؤكدة بمرض "جدرى القرود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سلطنة عمان عدم رصد أى حالة مشتبه بها أو مؤكدة بمرض جدرى القرود حتى الآن، وأنها ترصد باستمرار الوضع الوبائى وعلى أتم الاستعداد للتعامل معه.

وقالت وزارة الصحة "إنها تتابع باهتمام الوضع الوبائي العالمي والتقارير اليومية المتعلقة بمرض جدرى القرود".